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Налоговики уже растаможили более 2,5 тысяч "евроблях"

Киев • УНН

 • 9313 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украине ускорилось растаможивание автомобилей на номерах с иностранной регистрацией. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.

Налоговики уже растаможили более 2,5 тысяч "евроблях"

“По состоянию на 14 декабря 2018 года, с начала действия новых правил ввоза транспортных средств (с 25 ноября 2018 года) было оформлено почти 2800 транспортных средств на еврономерах”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верховный Суд отказал в обжаловании законов о растаможивании “евроблях”

Сумма уплаченных таможенных платежей составила почти 187,1 млн гривен. Для сравнения: по состоянию на 13 декабря оформлено почти 2,2 тыс. автомобилей на 149 млн гривен.

Граждане продолжают оформлять транспортные средства с иностранной регистрацией. Только за минувшие сутки было осуществлено таможенное оформление 575 автомобилей, за которые уплачены 38 млн гривен.

Активно граждане растаможивают транспортные средства в следующих областях:

  • Черновицкая область — 677 автомобилей,
  • Волынская область — 604,
  • Киев — 414,
  • Ровенская область — 202.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По новым правилам растаможивания в Украине оформили только 74 авто

Напомним, что Законом Украины от 8 ноября 2018 № 2612-VIII “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины” для граждан установлены новые условия ввоза транспортных средств.

При этом предусмотрен переходный период 180 дней для граждан, которые ввезли автомобиль с 1 января 2015 года до вступления в силу данного закона. В течение этого времени граждане имеют возможность оформить свои транспортные средства, которые были ввезены на территорию Украины в течение указанного периода и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

После подписания Президентом Петром Порошенко законов по “евробляхах” владельцы автомобилей на еврономерах вышли на акции на границе.

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