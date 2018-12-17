В Украине стало проще зарегистрировать автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на странице в Twitter, передает УНН.
“Отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не требует обязательного экспертного осмотра”, — говорится в сообщении.
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Кроме того, обзор не надо проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.
Напомним, городам в ЕС позволили запрещать новейшие дизельные автомобили. Также владельцам электрокаров нет необходимости заключать договоры об электрической зарядке автомобилей с компаниями-поставщиками.
Как сообщал УНН, налоговики уже растаможили более 2,5 тысячи “евроблях”.
Друзья, произошли изменения в постановление по государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств
Отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона не будет предусматривать обязательный экспертный обзор pic.twitter.com/BsIebw617u