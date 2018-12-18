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В Україні збираються перевести в онлайн ще більше послуг

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кабінет міністрів України наступного року розробить для громадян ще 50 електронних послуг для громадян. Про це розповів на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час презентації роботи уряду на 2019 рік, передає кореспондент УНН.

В Україні збираються перевести в онлайн ще більше послуг

"Ми сьогодні маємо сотні електронних послуг. У наступному році ми розробимо ще 50 електронних послуг, які впровадимо для громадян", - сказав він.

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Гройсман наголосив, всі електронні послуги розробляються для того, щоб зменшити контакт людини з чиновником.

Нагадаємо, українцям пообіцяли можливість подати заяву для оформлення біометричного паспорта онлайн.

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