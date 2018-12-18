В Украине собираются перевести в онлайн еще больше услуг
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Кабинет министров Украины в следующем году разработает для граждан еще 50 электронных услуг для граждан. Об этом рассказал на заседании правительства Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время презентации работы правительства на 2019 год, передает корреспондент УНН.
"Мы сегодня имеем сотни электронных услуг. В следующем году мы разработаем еще 50 электронных услуг, внедрим для граждан", - сказал он.
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Гройсман подчеркнул, что все электронные услуги разрабатываются для того, чтобы уменьшить контакт человека с чиновником.
Напомним, украинцам пообещали возможность подать заявление для оформления биометрического паспорта онлайн.