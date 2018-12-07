В Україні створять єдиний реєстр ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В Україні створять Єдиний державний реєстр ветеранів. Про це під час презентації діяльності Міністерства у справах ветеранів у парламенті повідомила профільний міністр Ірина Фріз, передає УНН.
За її словами, на базі Єдиного державного реєстру ветеранів створять онлайн систему "Е-ветеран" – єдину систему обліку, де кожен ветеран буде мати власний "кабінет".
“Це надасть можливість кожному з ветеранів отримувати державні послуги або консультування в онлайн-режимі. Відстежувати статус розгляду власних документів, вступати в безпосередню комунікацію з працівниками міністерства” – сказала Фріз.
Також під онлайн-систему “Е-ветеран” створять мобільний додаток.
Міністр повідомила, що низка міжнародних партнерів виявила бажання допомогти у створенні такого проекту, але які саме ці партнери – не сказала.
Нагадаємо, 22 листопада Верховна Рада України призначила нардепа Ірину Фріз міністром у справах ветеранів. Фріз назвала чотири напрямки роботи Міністерства ветеранів.