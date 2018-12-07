В Украине создадут единый реестр ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Украине создадут Единый государственный реестр ветеранов. Об этом во время презентации деятельности Министерства по делам ветеранов в парламенте сообщила профильный министр Ирина Фриз, передает УНН.
По ее словам, на базе Единого государственного реестра ветеранов создадут онлайн систему "Э-ветеран" - единственную систему учета, где каждый ветеран будет иметь собственный "кабинет".
"Это даст возможность каждому из ветеранов получать государственные услуги или консультации в онлайн-режиме. Отслеживать статус рассмотрения собственных документов, вступать в непосредственную коммуникацию с сотрудниками министерства", - сказала Фриз.
Также к онлайн-системе "Э-ветеран" создадут мобильное приложение.
Министр сообщила, что ряд международных партнеров изъявил желание помочь в создании такого проекта, но какие именно эти партнеры - не сказала.
Напомним, 22 ноября Верховная Рада Украины назначила нардепа Ирину Фриз министром по делам ветеранов. Фриз назвала четыре направления работы Министерства ветеранов.