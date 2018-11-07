Українці зможуть подати заяву для оформлення біометричного паспорта онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Державна міграційна служба запустила у пілотному режимі нову електронну послугу, за допомогою якої громадяни зможуть заповнити заяву на оформлення біометричного паспорта онлайн. Про це сьогодні розповів на брифінгу голова ДМС Максим Соколюк, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні я хочу представити ще один електронний сервіс — онлайн-оформлення біометричних документів, ID-карток або паспортів для виїзду за кордон. Мова не йде про те, щоб повністю оформлювати біометричні документи через сайт. Громадяни повинні особисто прийти в підрозділ міграційної служби поспілкуватися та відсканувати відбитки пальців. Сервіс зменшить час очікування в підрозділі і допоможе збільшити кількість громадян в оформленні таких документів”, — розповів він.
За словами Соколюка, заповнені дані не будуть зберігатися в міграційній службі, а залишаться у вигляді QR-коду у громадянина. Також громадянину буде повідомлено, який перелік документів він повинен буде взяти, коли йтиме до ДМС.
При цьому голова ДМС розповів, що такий сервіс працюватиме як пілотний проект у Києві, який за декілька тижнів буде розповсюджений по всій території України.
Як повідомляв УНН, відсьогодні в Україні починає діяти електронний підпис.
Нагадаємо, станом на серпень 2018 року у підрозділах міграційної служби по Україні накопичилося вже понад 300 тисяч закордонних паспортів, які ще не забрали їх власники.