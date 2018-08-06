Українці не поспішають: у ДМС ще не забрали 300 тис. закордонних паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У підрозділах міграційної служби по Україні накопичилося вже понад 300 тисяч закордонних паспортів, які ще не забрали їх власники. Про це УНН повідомили у прес-службі ДМС.
"Понад 300 тисяч закордонних паспортів чекають на своїх власників у підрозділах міграційної служби", - повідомили у відомстві.
У ДМС заявили, що велика кількість українців не поспішає отримати оформлені раніше закордонні паспорти.
"У деяких випадках громадяни не чекали, що паспорт буде оформлений своєчасно, однак проблему затримок видачі документів повністю врегульовано", - додали у службі.
Додамо, 26 липня голова ДМС Максим Соколюк повідомив, що чергу на персоналізацію закордонних паспортів на поліграфкомбінаті "Україна" повністю ліквідовано - документи видаються у встановлені законодавством строки – протягом 7 та 20 робочих днів, в залежності від суми оплаченого адміністративного збору. Загалом, починаючи з січня 2015 року, в Україні було оформлено близько 9,5 млн біометричних паспортів для виїзду за кордон, за якими українці можуть подорожувати до країн ЄС без віз.
Нагадаємо, понад 4 тис. іноземців отримали українське громадянство з 2014 року.