Украинцы не спешат: в ГМС еще не забрали 300 тыс. загранпаспортов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В подразделениях миграционной службы по Украине накопилось уже более 300 тысяч загранпаспортов, которые еще не забрали их владельцы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГМС.
"Более 300 тысяч загранпаспортов ждут своих владельцев в подразделениях миграционной службы", - сообщили в ведомстве.
В ГМС заявили, что большое количество украинцев не спешит получить оформленные ранее загранпаспорта.
"В некоторых случаях граждане не ожидали, что паспорт будет оформлен своевременно, однако проблема задержек выдачи документов полностью урегулирована", - добавили в службе.
Добавим, 26 июля председатель ГМС Максим Соколюк сообщил, что очередь на персонализацию загранпаспортов на полиграфкомбинате "Украина" полностью ликвидирована - документы выдаются в установленные законодательством сроки - в течение 7 и 20 рабочих дней, в зависимости от суммы оплаченного административного сбора. В целом, начиная с января 2015 года, в Украине было оформлено около 9,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу, по которым украинцы могут путешествовать в страны ЕС без виз.
Напомним, более 4 тыс. иностранцев получили украинское гражданство с 2014 года.