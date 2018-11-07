Украинцы смогут подать заявление для оформления биометрического паспорта онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Государственная миграционная служба запустила в пилотном режиме новую электронную услугу, с помощью которой граждане смогут заполнить заявление на оформление биометрического паспорта онлайн. Об этом рассказал на брифинге председатель ГМС Максим Соколюк, передает корреспондент УНН.
"Сегодня я хочу представить еще один электронный сервис - онлайн-оформления биометрических документов, ID-карточек или паспортов для выезда за границу. Речь не идет о том, чтобы полностью оформлять биометрические документы через сайт. Граждане должны лично прийти в подразделение миграционной службы пообщаться и отсканировать отпечатки пальцев. Сервис уменьшит время ожидания в подразделении и поможет увеличить количество граждан в оформлении таких документов", - рассказал он.
По словам Соколюка, заполненные данные не будут храниться в миграционной службе, а останутся в виде QR-кода у гражданина. Также гражданину будет сообщено, какой перечень документов он должен будет взять, когда пойдет в ГМС.
При этом глава ГМС рассказал, что такой сервис будет работать как пилотный проект в Киеве, который за несколько недель будет распространен по всей территории Украины.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине начинает действовать электронная подпись.
Напомним, на август 2018 года в подразделениях миграционной службы по Украине накопилось уже более 300 тысяч загранпаспортов, которые еще не забрали их владельцы.