В день рождения Буданова ГУР атаковал российский "региональный транспортный сервис": все серверы были выведены из строя
Киев • УНН
Киберспециалисты ГУР атаковали российскую компанию «регионтранссервис», уничтожив 78 серверов и 211 рабочих станций. Компания обеспечивала логистику военных грузов рф через железную дорогу.
Киберспециалисты главного управления разведки провели очередную кибератаку на инфраструктурные сервисы государства-агрессора. На этот раз под удар попало ООО "региондрансервис" - ведущая сервисная компания по обслуживанию грузовых вагонов, которая среди прочего обеспечивает деятельность оккупационной армии рф. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
Как сообщают источники в ГУР, 4 января в результате кибератаки были уничтожены все серверы компании, выведены из строя рабочие станции и стерты бэкапы. В общей сложности было поражено 78 серверов и 211 рабочих станций.
ООО "региондрансервис" предоставляет полный спектр сервисных услуг на всех этапах жизненного цикла вагона: от приемки новых вагонов на заводе-изготовителе с их регистрацией в РЖД, выполнение всех регламентов обслуживания и до утилизации вагонов. Отмечается, что данное ООО является одной из ключевых компаний, обеспечивающих деятельность РЖД, а следовательно - перевозку военных грузов для ведения военных действий против Украины.
Дополнение
4 января день рождения отмечает генерал-лейтенант, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор1 янв. 2025, 14:10 • 133867 просмотров