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У День народження Буданова ГУР атакувало російський "регіонтранссервіс": виведено з ладу всі сервери

Київ • УНН

 • 73604 перегляди

Кіберфахівці ГУР атакували російську компанію "регіонтранссервіс", знищивши 78 серверів та 211 робочих станцій. Компанія забезпечувала логістику військових вантажів рф через залізницю.

Кіберфахівці головного управління розвідки здійснили чергову кібератаку на інфраструктурні сервіси держави-агресора. Цього разу під удар потрапило ТОВ "регіонтранссервіс" - провідна сервісна компанія з обслуговування вантажних вагонів, яка серед іншого забезпечує діяльність окупаційної армії рф. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.

Як повідомляють джерела в ГУР, 4 січня внаслідок кіберудару було знищено всі сервери компанії, виведені з ладу робочі станції та стерто бекапи. Загалом було уражено 78 серверів та 211 робочих станцій.

ТОВ "регіонтранссервіс" надає повний спектр сервісних послуг на всіх етапах життєвого циклу вагона: від приймання нових вагонів на заводі-виробнику з їхньою реєстрацією в hосзалізниці, виконання всіх регламентів обслуговування і до утилізації вагонів. Зазначається, що дана ТОВ є однією з ключових компаній, яка забезпечує діяльність РЖД, а відтак - перевезення воєнних вантажів для ведення воєнних дій проти України.

Доповнення

4 січня святкує день народження генерал-лейтенант, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

“З Новим DDOS-ом”: хакери ГУР здійснили кібератаку на російський нафтовий сектор01.01.25, 16:10 • 135838 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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