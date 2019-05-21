В день инаугурации в Украине не произошло ни одного убийства
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. За минувшие сутки на территории государства не было совершено ни одного убийства, покушения на убийство и тяжких телесных повреждений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Сегодня утром было приятно принимать дежурство: ни убийства, ни покушения на убийство, ни одного факта нанесения тяжких телесных повреждений", - отметил Аброськин.
Напомним, вчера в Верховной Раде Украины состоялось торжественное заседание, на котором Владимир Зеленский принял присягу как Глава государства.
После закрытия заседания спикер парламента Адрей Парубий завершил торжества в Верховной Раде фразой "Было весело".
Как сообщали правоохранители, все мероприятия прошли спокойно, без нарушений общественного порядка.