Під час інавгурації правопорушень не зафіксовано — поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Усі заходи відбулися спокійно, без порушень громадського порядку. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
“За правопорядком у день інавгурації Президента України стежили 2000 поліцейських, а також бійці Національної гвардії України та співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Усі заходи відбулися спокійно, без порушень громадського порядку”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за процесом інавгурації Президента України Володимира Зеленського на площі біля Верховної Ради спостерігали близько 3 тисяч громадян. Ситуація контрольована, порушень правопорядку не зафіксовано.