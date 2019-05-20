МВС: на інавгурацію під ВР прийшли 3 тис. людей, порушень не було
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. За процесом інавгурації Президента України Володимира Зеленського на площі біля Верховної Ради спостерігали близько 3 тисяч громадян. Ситуація контрольована, порушень правопорядку не зафіксовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МВС.
Поліцейські, рятувальники та нацгвардійці скоординували всі сили та засоби під час підготовки та проведення інавгурації нового Президента України.
"Під час масових заходів безпеку та публічний порядок забезпечували 3500 правоохоронців. Підрозділи МВС працюють у посиленому режимі. Ситуація контрольована, порушень правопорядку не зафіксовано", - зазначив перший заступник голови МВС Сергій Яровий.
"За процесом інавгурації на площі біля Верховної Ради спостерігали близько 3000 громадян", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, 20 травня Зеленський вступив на посаду Президента України.