МВД: на инаугурацию под ВР пришли 3 тыс. человек, нарушений не было
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. За процессом инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского на площади возле Верховной Рады наблюдали около 3 тысяч граждан. Ситуация контролируемая, нарушений правопорядка не зафиксировано. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
Полицейские, спасатели и нацгвардейцы скоординировали все силы и средства во время подготовки и проведения инаугурации нового Президента Украины.
"Во время массовых мероприятий безопасность и общественный порядок обеспечивали 3500 правоохранителей. Подразделения МВД работают в усиленном режиме. Ситуация контролируемая, нарушений правопорядка не зафиксировано", - отметил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.
"За процессом инаугурации на площади возле Верховной Рады наблюдали около 3000 граждан", - указали в ведомстве.
Напомним, 20 мая Зеленский вступил в должность Президента Украины.