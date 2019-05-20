Во время инаугурации правонарушений не зафиксировано - полиция

"За правопорядком в день инаугурации Президента Украины следили 2000 полицейских, а также бойцы Национальной гвардии Украины и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Все мероприятия прошли спокойно, без нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.

Напомним, за процессом инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского на площади возле Верховной Рады наблюдали около 3 тысяч граждан. Ситуация контролируется, нарушений правопорядка не зафиксировано.



