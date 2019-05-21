В день інавгурації в Україні не сталось жодного вбивства - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. За минулу добу на території держави не було скоєно жодного вбивства, замаху на вбивство та тяжких тілесних ушкоджень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськин, передає УНН.
"Сьогодні зранку було приємно приймати чергування: жодного вбивства, жодного замаху на вбивство, жодного факту нанесення тяжких тілесних ушкоджень", - зазначив Аброськин.
Нагадаємо, вчора у Верховній Раді України відбулося урочисте засідання, на якому Володимир Зеленський склав присягу як Глава держави.
Після закриття засідання спікер парламенту Адрій Парубій завершив урочистості у Верховній Раді фразою “Було весело”.
Як повідомляли правоохоронці, усі заходи відбулися спокійно, без порушень громадського порядку.