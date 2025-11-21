День достоинства и свободы: Зеленский поздравил украинцев, вспомнив погибших во время Революции достоинства

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Днем достоинства и свободы, почтив память тех, кто погиб во время событий Революции достоинства 2013-2014 годов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение Зеленского в соцсетях.

Детали

Сегодня мы вспоминаем всех, кто в разные времена боролся за право для Украины быть свободным, независимым, сильным государством и кто стал для мира символом человеческого достоинства и справедливости - говорится в обращении Президента.

Зеленский отметил: с таким соседом, как российская федерация, защита собственного достоинства, свободы и независимости - чрезвычайно сложная задача, но без этого украинский народ не сохранить.

Поэтому так важно, что украинцы не сдаются, защищают принципиальные вещи и благодаря своей силе меняют ход истории, чтобы Украина жила и развивалась. Спасибо всем, кто сражается ради нашего государства как ради самого себя - заявил Зеленский.

