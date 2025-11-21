День гідності і свободи: Зеленський привітав українців, згадавши загиблих під час Революції гідності

Президент України Володимир Зеленський привітав співвітчизників з Днем гідності і свободи, вшанувавши пам’ять тих, хто загинув під час подій Революції гідності 2013-2014 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на звернення Зеленського у соцмережах.

Сьогодні ми згадуємо всіх, хто в різні часи виборював право для України бути вільною, незалежною, сильною державою і хто став для світу символом людської гідності та справедливості

Зеленський зазначив: з таким сусідом, як російська федерація, захист власної гідності, свободи та незалежності - надзвичайно складне завдання, але без цього український народ не зберегти.

Тому так важливо, що українці не здаються, захищають принципові речі й завдяки своїй силі змінюють перебіг історії, щоб Україна жила й розвивалася. Дякую всім, хто бʼється заради нашої держави як заради самого себе