В.Демчишин считает, что через 2-3 года Украина может стать энергонезависимой от РФ

"С точки зрения энергетики - действительно, мы покупаем и газ, и иногда балансируем электрической энергией, и закупаем достаточно большие объемы ядерного топлива. Но эти вопросы можно решить - у нас есть достаточно ресурса. Если принципиально заниматься этим вопросом (энергетической независимости от России), то это вопрос 2-3 лет максимум ", - сказал он.

При этом политик добавил, что Россия - наш сосед, с которым придется так или иначе жить.

По мнению экс-министра, вопрос в том, насколько мы будем от них (РФ) зависеть.

В.Демчишин убежден, что если мы сегодня прекратим все отношения с Россией у энергетической области, Украине будет очень тяжело. Поэтому надо взвешенно решать этот вопрос, считает он.

"Мы имеем очень много общих интересов. Но мы должны получать по рыночной цене те ресурсы, которые нам нужны. Во время войны государство может принимать принципиальное решение о приоритетах - накладывать санкции, не покупать энергоносители, но я убежден, что нужно взвешенно подходить к этому вопросу. Ситуация очень простая - мы должны заботиться о своих интересах ", - подчеркнул экс-министр.

Напомним, как сообщал УНН, по словам И. Луценко, агенты влияния РФ продолжают работать на усиление энергозависимости Украины.

Так, России не понравились намерения Украины наращивать объемы добычи урана.

Также напомним, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Украина намерена увеличить добычу собственного урана, путем привлечения в эту отрасль частных инвестиций и иностранных компаний.