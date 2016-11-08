В.Демчишин вважає, що за 2-3 роки Україна може стати енергонезалежною від РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Україна має достатньо внутрішніх ресурсів, аби досягти енергетичної незалежності від Росії. За потреби цієї мети можна досягти максимум за 2-3 роки. Про це екс-міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин сказав в ефірі телеканалу NewsOne, передає УНН.
“З погляду енергетики — дійсно, ми купуємо і газ, і інколи балансуємо електричною енергією, і закуповуємо досить великі обсяги ядерного палива. Але ці питання можна вирішити — у нас є достатньо ресурсу. Якщо принципово займатися цим питанням (енергетичної незалежності від Росії), то це питання 2-3 років максимум”, — сказав він.
При цьому політик додав, що Росія — наш сусід, із яким доведеться так чи інакше жити.
На думку екс-міністра, питання в тому, наскільки ми будемо від них (РФ) залежати.
В.Демчишин переконаний, що якщо ми сьогодні припинимо всі відносини з Росією в енергетичній галузі, Україні буде дуже тяжко. Тому треба виважено вирішувати це питання, вважає він.
“Ми маємо дуже багато спільних інтересів. Але ми маємо отримувати за ринковою ціною ті ресурси, які нам потрібні. Під час війни держава може приймати принципове рішення щодо пріоритетів — накладати санкції, не купувати енергоносії, але я переконаний, що потрібно виважено підходити до цього питання. Ситуація дуже проста — ми маємо дбати про свої інтереси”, — наголосив екс-міністр.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами І.Луценка, агенти впливу РФ продовжують працювати на посилення енергозалежності України.
Так, Росії не сподобалися наміри України нарощувати обсяги видобутку урану.
Також нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що Україна має наміри збільшити видобуток власного урану, шляхом залучення у цю галузь приватних інвестицій та іноземних компаній.