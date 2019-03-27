В декларации главы Госрезерва обнаружили нарушения

"Национальное агентство по предупреждению коррупции при полной проверки деклараций Председателя Госрезерва Вадима Мосийчука и судьи Бориса Половинкина выявило признаки умышленного декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов. Об обнаруженых признаках уголовных преступлений сообщено Национальное антикоррупционное бюро. Установлено, что Вадим Мосийчук не задекларировал финансовые обязательства перед банком по договору ипотеки. Сумма обязательств на конец отчетного периода составила более 1 млн грн", - говорится в сообщении.



Борис Половинкин в декларации 2015 года не указал 2 земельных участка в Донецкой области. Также чиновник не указал информацию о квартире и нежилое помещение в Киевской области, приобретенные в отчетном году женой и сыном.



"В декларации за 2016 судья не указал доходы жены от занятия предпринимательской деятельностью и в виде страховых выплат, средства на ее счету в банке и земельный участок сына, приобретенную в отчетном году. Также в декларации 2015 года чиновник не указал 3 авто жены, а за 2016 год - доход от их продажи. Всего установлено недостоверные сведения в декларациях судьи на сумму свыше 500 тыс. грн и 1500000 грн соответственно", - отмечается в сообщении.



Также, о выявленных правонарушениях Национальное агентство сообщило Национальное антикоррупционное бюро, направив обоснованный вывод.



В ведомстве напомнили, что за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.



Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции завершило анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост Президента Украины, в 17-ти отчетах зафиксировано нарушение.