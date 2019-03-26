НАЗК знайшло порушення у 17 звітах кандидатів у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції завершило аналіз проміжних фінансових звітів кандидатів на пост Президента України, у 17-ти звітах зафіксовано порушення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.
"25 березня на позачерговому засіданні було затверджено аналіз проміжних фінансових звітів. За результатами аналізу у 17-ти звітах виявлено порушення. Найпоширенішими серед зафіксованих порушень були наявність податкового боргу в суб’єктів, які здійснювали внески, а також неповнота даних, зазначених у звіті", - повідомили у НАЗК.
Фінансові звіти, що подавалися розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів, перевірялися на відповідність порядку подання і повноту заповнення, відповідність звітних даних інформації, отриманої від банків, на дотримання обмежень у здійсненні внесків, зокрема щодо наявності податкового боргу в суб’єкта, який здійснює внесок.
Раніше НАЗК і ЦВК створили спеціальну робочу групу з контролю за формуванням виборчих фондів кандидатів і перевірки фінансових звітів.
Нагадаємо, НАЗК вказало на помилки у деклараціях кандидатів у президенти.