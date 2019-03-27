В декларації голови Держрезерву виявили порушення

"Національне агентство з питань запобігання корупції під час повної перевірки декларацій Голови Держрезерву Вадим Мосійчук та судді Борис Половінкін виявило ознаки умисного декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів. Про виявлені ознаки кримінальних правопорушень повідомлено Національне антикорупційне бюро. Встановлено, що Вадим Мосійчук не задекларував фінансові зобов’язання перед банком за договором іпотеки. Сума зобов’язань на кінець звітного періоду становила понад 1 млн грн", - йдеться в повідомленні.



Борис Половінкін у декларації за 2015 рік не зазначив 2 земельні ділянки в Донецькій області. Також посадовець не вказав інформацію про квартиру та нежитлове приміщення у Київській області, придбані у звітному році дружиною та сином.



"У декларації за 2016 рік суддя не вказав доходи дружини від зайняття підприємницькою діяльністю та у вигляді страхових виплат, кошти на її рахунку у банку та земельну ділянку сина, придбану у звітному році. Також у декларації за 2015 рік посадовець не вказав 3 авто дружини, а за 2016 – дохід від їх продажу. Загалом встановлено недостовірні відомості у деклараціях судді на суму понад 500 тис. грн та 1,5 млн грн відповідно", - зазначається в повідомленні.



Також, про виявлені правопорушення Національне агентство повідомило Національне антикорупційне бюро, направивши обґрунтований висновок.



У відомстві нагадали, що за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлена статтею 366 - 1 Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції завершило аналіз проміжних фінансових звітів кандидатів на пост Президента України, у 17-ти звітах зафіксовано порушення.