В декабре россия и беларусь подпишут соглашение о гарантиях безопасности

В этом году зимой минск и москва подпишут соглашение о гарантиях безопасности двух стран, в котором будет изложен принцип применения ядерного оружия и обычных вооружений, а также других методов защиты обеих стран. Об этом заявил глава МИД Максим Рыженков, пишут белорусские СМИ, передает УНН.

Детали

По словам Рыженкова, Беларусь значительно укрепила двусторонние отношения со своим стратегическим союзником и партнером - Россией - как на двустороннем треке, так и в рамках Союзного государства

Он также заявил о рекордном уровне и эффективности контактов, особенно между главами двух государств и правительств. кроме того,

К 25-й годовщине подписания Договора о Союзном государстве, который мы будем отмечать в декабре этого года, мы планируем подписать межгосударственное соглашение с Россией о гарантиях безопасности двух стран, в котором будет изложен принцип применения ядерного оружия и обычных вооружений, а также других методов защиты обеих стран, входящих в состав Союзного государства - рассказал белорусский министр.

Напомним

Летом секретарь совета безопасности рф сергей шойгу обсудил подготовку к договору о гарантиях безопасности между рф и беларусью с коллегой из минска александром вольфовичем.