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У грудні росія та білорусь підпишуть угоду про гарантії безпеки

У грудні росія та білорусь підпишуть угоду про гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 18822 перегляди

Мінськ та Москва планують підписати угоду про гарантії безпеки, що включатиме принципи застосування ядерної зброї. Документ буде підписано до 25-річчя Договору про Союзну державу в грудні.

Цьогоріч взимку мінськ та москва підпишуть угоду про гарантії безпеки двох країн, в якій буде викладено принцип застосування ядерної зброї та звичайних озброєнь, а також інших методів захисту обох країн. Про це заявив голова МЗС максим риженков, пишуть білоруські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

За словами риженкова, білорусь значно зміцнила двосторонні відносини зі своїм стратегічним союзником і партнером - росією - як на двосторонньому треку, так і в рамках Союзної держави

Він також заявив про рекордний рівень та ефективність контактів, особливо між главами двох держав та урядів. окрім того, 

До 25-ї річниці підписання Договору про Союзну державу, який ми будемо відзначати в грудні цього року, ми плануємо підписати міждержавну угоду з Росією про гарантії безпеки двох країн, в якій буде викладено принцип застосування ядерної зброї та звичайних озброєнь, а також інших методів захисту обох країн, що входять до складу Союзної державир

- розповів білоруський міністр. 

Нагадаємо

Влітку секретар ради безпеки рф сергій шойгу обговорив підготовку до договору щодо гарантій безпеки між рф та білоруссю із колегою із мінську олександром вольфовичем.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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