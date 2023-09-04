В Дарницком районе столицы пройдут военные учения - РГА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Дарницком районе столицы с сегодняшнего дня и в течение нескольких дней пройдут военные учения. Местные власти напомнили о запрете фото- видеофиксации передвижения военных и техники, передает УНН со ссылкой на Telegram на РГА.
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"Внимание! Военные учения! Сегодня и в течение трех последующих дней в пределах Дарницкого района группировки сил и средств обороны Киева будут проводить военные учения", - сообщили в РГА.
Отмечается, что целью мероприятия является наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции.
"Подчеркиваем о запрете снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники!", - добавили в КГВА.
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