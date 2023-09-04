В Дарницком районе столицы пройдут военные учения - РГА

Детали

"Внимание! Военные учения! Сегодня и в течение трех последующих дней в пределах Дарницкого района группировки сил и средств обороны Киева будут проводить военные учения", - сообщили в РГА.

Отмечается, что целью мероприятия является наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции.

"Подчеркиваем о запрете снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники!", - добавили в КГВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Второй раз с начала учебного года: в Киеве сообщили о "минировании" всех школ и колледжей