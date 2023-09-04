В Дарницькому районі столиці пройдуть військові навчання - РДА

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"Увага! Військові навчання! Відcьогодні та впродовж трьох наступних днів у межах Дарницького району угрупування сил і засобів оборони Києва проводитимуть військові навчання", - повідомили в РДА.

Зазначається, що метою заходу є нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

"Наголошуємо про заборону знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки!",- додали в КМВА.

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