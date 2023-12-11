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В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 03:39  •  14439 просмотра

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В Дарницком районе Киева в результате вражеского ракетного обстрела четверо взрослых получили ранения, им была оказана медицинская помощь на месте. Фрагмент ракеты был найден на складе магазина, но не вызвал пожара или повреждений.

Четыре человека пострадали в Дарницком районе Киева в результате ракетной атаки врага. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Четыре человека - все взрослые - пострадали в Дарницком районе в результате ракетной атаки врага. Медики оказали  им помощь на месте

говорится в сообщении.

Также известно, что обломок ракеты обнаружили на территории магазина-склада в Дарницком районе. Обошлось без пожара и повреждений здания.

Напомним

В ночь на понедельник, 11 декабря, в Киеве прозвучала серия взрывов до объявления воздушной тревоги. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
У Дарницькому районі Києва внаслідок ракетного обстрілу постраждали четверо людей
Four people were injured in Darnytsia district of Kyiv as a result of rocket attack
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