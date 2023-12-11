В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в Дарницком районе Киева в результате ракетной атаки врага. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Четыре человека - все взрослые - пострадали в Дарницком районе в результате ракетной атаки врага. Медики оказали им помощь на месте говорится в сообщении.

Также известно, что обломок ракеты обнаружили на территории магазина-склада в Дарницком районе. Обошлось без пожара и повреждений здания.

Напомним

В ночь на понедельник, 11 декабря, в Киеве прозвучала серия взрывов до объявления воздушной тревоги.