В Дании из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 25 тысяч индюков

В датской Зеландии из-за вспышки птичьего гриппа на ферме уничтожат 25 тысяч индюков. Об этом сообщает DR, пишет УНН.

Детали

В датской Зеландии, в результате обнаружения высокопатогенного птичьего гриппа на ферме с 25 тысячами индюков, планируется уничтожение всего поголовья. Профильная служба приняла решение об эвакуации и уничтожении птиц из-за вспышки заболевания.

Этот случай стал первым в 2024 году выявлением птичьего гриппа H5N1 в Дании. С целью предотвращения дальнейшего распространения вируса, вокруг фермы будет установлена зона санитарного наблюдения.

Птичий грипп, хотя очень редко передается на людей, имеет высокий уровень смертности среди птиц. Последние годы этот вирус становится серьезной проблемой для птицеводства и животноводства в разных странах Европы.

Напомним

В декабре прошлого года в столице Молдовы было объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки птичьего гриппа, а гражданам рекомендовано держать домашнюю птицу подальше от водоемов после того, как было найдено 65 мертвых лебедей.