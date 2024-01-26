У Данії через спалах пташиного грипу знищать 25 тисяч індиків
Київ • УНН
Спалах високопатогенного пташиного грипу H5N1 на фермі в данській Зеландії призвів до рішення знищити 25 000 індиків, щоб запобігти подальшому поширенню. Це перше виявлення захворювання в Данії в 2024 році.
У данській Зеландії через спалах пташиного грипу на фермі знищать 25 тисяч індиків. Про це повідомляє DR, пише УНН.
Деталі
У данській Зеландії, внаслідок виявлення високопатогенного пташиного грипу на фермі з 25 тисячами індиків, планується знищення усього поголів'я. Профільна служба прийняла рішення щодо евакуації та знищення птахів через спалах захворювання.
Цей випадок став першим у 2024 році виявленням пташиного грипу H5N1 в Данії. З метою запобігання подальшому поширенню вірусу, навколо ферми буде встановлено зону санітарного спостереження.
Пташиний грип, хоча дуже рідко передається на людей, має високий рівень смертності серед птахів. Останні роки цей вірус стає серйозною проблемою для птахівництва та тваринництва в різних країнах Європи.
Нагадаємо
У грудні минулого року у столиці Молдови було оголошено надзвичайний стан через спалах пташиного грипу, а громадянам рекомендовано тримати домашню птицю якомога далі від водойм після того, як було знайдено 65 мертвих лебедів.