В ЧВК "вагнера" подтвердили потери в Мали. заявление компании было опубликовано в близком к ЧВК телеграмм-канала "Разгрузка вагнера". Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

В заявлении говорится о том, что бойцы ЧВК "вагнер" с 22 по 27 июля 2024 года вели бои с исламскими "сепаратистами-туарегами" в окрестностях населенного пункта Тин-Зауатин.

Песчаная буря позволила "сепаратистам" провести перегруппировку и нарастить свою численность до 1000 человек, утверждается в заявлении.

После этого командование ЧВК "вагнер" решило перебросить дополнительные силы в район боевых действий, однако это не помогло.

Число погибших вагнеровцев в заявлении не упоминается, но, как сообщает издание со ссылкой на российские источники, потери в результате боевого столкновения на малийско-алжирской границе могли составлять от 20 до 50 человек.

Ранее издание ссылаясь на источник, который ранее служил в ЧВК "вагнер", говорило, что погибло как минимум 82 наемника.

Малийские повстанцы хотят передать задержанных "вагеровцев" Украине