Туарезские повстанцы в Мали, которые захватили военных из частной военной компании "Вагнер", хотят передать пленных Украине для укрепления связей и общей победы. Об этом они заявили на своей странице Х, пишет УНН.

Дорогие братья украинцы! Мы, вооруженные силы CSP-DPA, хотим выразить нашу солидарность с вашей борьбой против российских преступников. Мы захватили значительное количество наемников "вагнера" и хотим передать вам этих пленных в знак поддержки и солидарности. Этот жест направлен на то, чтобы помочь вам в вашей борьбе за справедливость и свободу. Мы надеемся, что это будет способствовать укреплению наших связей и нашей общей победе, - говорится в сообщении.

Напомним

На севере Мали, у границы с Алжиром, туарезские повстанцы заявили об убийстве и ранении десятков солдат и наемников из группы ЧВК "Вагнер" во время двух дней столкновений. Это произошло после того, как армия Мали сообщила о потере двух своих военных и убийстве примерно 20 повстанцев.