В Черном море российская корабельная группировка держит 32 крылатых ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Черном море российская корабельная группировка держит 32 крылатых ракеты крылатых ракет, готовых к запуску по Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативное командование "Юг".
Цитата
"Корабельная группировка вражеского флота вновь провела переформирование своих рядов. Сейчас в море 3 ракетных корабля и 2 подлодки. Вместе они несут угрозу всей территории Украины в 32 "Калибры". Дополнительно присутствуют 2 ВДК", - говорится в сообщении.
Напомним
Оккупанты пытались истребителями атаковать остров Змеиный.