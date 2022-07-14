В Чорному морі російське корабельне угруповання тримає 32 крилаті ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. В Чорному морі російське корабельне угруповання тримає 32 крилаті ракети, готових до запуску по Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативне командування "Південь".
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"Корабельне угруповання ворожого флоту знов провело переформування своїх рядів. Наразі в морі 3 ракетних кораблі та 2 підводних човни. Разом вони несуть загрозу всій території України у 32 "Калібри". Додатково присутні 2 ВДК", - йдеться у повідомленні.
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