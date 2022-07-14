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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 34459 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В Чорному морі російське корабельне угруповання тримає 32 крилаті ракети

В Чорному морі російське корабельне угруповання тримає 32 крилаті ракети

Київ • УНН

 • 96091 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. В Чорному морі російське корабельне угруповання тримає 32 крилаті ракети, готових до запуску по Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативне командування "Південь".

Цитата

"Корабельне угруповання ворожого флоту знов провело переформування своїх рядів. Наразі в морі 3 ракетних кораблі та 2 підводних човни. Разом вони несуть загрозу всій території України у 32 "Калібри". Додатково присутні 2 ВДК", - йдеться у повідомленні.

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