В четверг в Украине не планируют графиков отключений света
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» сообщила, что 26 сентября не планируется применять графики отключений света. Энергетики отмечают, что в случае изменения ситуации будет дополнительное сообщение.
В четверг, 26 сентября, в Украине не планируют применять графики отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Завтра, в четверг, меры ограничения потребления не планируются
Энергетики добавляют - в случае изменения ситуации - об этом будет сообщено дополнительно.
Напомним,
НКРЭКУ изменила порядок формирования цены электроэнергии для потребителей поставщика «последней надежды». С 1 октября до 31 декабря 2024 года цена будет рассчитываться с коэффициентом 1,5 вместо 1,25.