В четверг в Украине не планируют графиков отключений света

В четверг, 26 сентября, в Украине не планируют применять графики отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

Детали

Завтра, в четверг, меры ограничения потребления не планируются - говорится в заявлении компании.

Энергетики добавляют - в случае изменения ситуации - об этом будет сообщено дополнительно.

Напомним,

НКРЭКУ изменила порядок формирования цены электроэнергии для потребителей поставщика «последней надежды». С 1 октября до 31 декабря 2024 года цена будет рассчитываться с коэффициентом 1,5 вместо 1,25.