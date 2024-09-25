У четвер в Україні не планують графіків відключень світла
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" повідомила, що 26 вересня не планується застосовувати графіки відключень світла. Енергетики зазначають, що у разі зміни ситуації буде додаткове повідомлення.
У четвер, 26 вересня, в Україні не планують застосовувати графіки відключень світла. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
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Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються
Енергетики додають - у разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково.
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