В чешской столице пройдет международный фестиваль каннабиса Cannafest 2017

"Посетителей Cannafest ждут выставки и экспозиции, а также показ фильмов, образовательные семинары, выступление скейтбордистов, конкурс граффити и др." - говорится в сообщении

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Отмечается, что вход на фестиваль платный. Стоимость входа на 1 день - 150 крон, на 3 дня - 350 крон.

Напомним, президент Польши Дуда в пятницу, 21 июля, подписал закон, согласно которому препараты с содержанием марихуаны можно будет приобрести в аптеках по рецепту врача.

Как сообщал ранее УНН, Уругвай стал первой страной мира, что полностью позволила производство, продажа и потребление рекреационной марихуаны