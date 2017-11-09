В чешской столице пройдет международный фестиваль каннабиса Cannafest 2017
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. С 10 по 12 ноября в выставочном комплексе PVA Expo в Праге пройдет крупнейший международный фестиваль конопли Cannafest. Свою продукцию представят более 250 компаний из 25 стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Прага.
"Посетителей Cannafest ждут выставки и экспозиции, а также показ фильмов, образовательные семинары, выступление скейтбордистов, конкурс граффити и др." - говорится в сообщении
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Отмечается, что вход на фестиваль платный. Стоимость входа на 1 день - 150 крон, на 3 дня - 350 крон.
Напомним, президент Польши Дуда в пятницу, 21 июля, подписал закон, согласно которому препараты с содержанием марихуаны можно будет приобрести в аптеках по рецепту врача.
Как сообщал ранее УНН, Уругвай стал первой страной мира, что полностью позволила производство, продажа и потребление рекреационной марихуаны