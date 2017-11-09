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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 23413 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 60035 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 79319 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 85075 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 66219 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100407 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100909 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 133145 просмотра

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В чешской столице пройдет международный фестиваль каннабиса Cannafest 2017

В чешской столице пройдет международный фестиваль каннабиса Cannafest 2017

Киев  •  УНН

 • 19515 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. С 10 по 12 ноября в выставочном комплексе PVA Expo в Праге пройдет крупнейший международный фестиваль конопли Cannafest. Свою продукцию представят более 250 компаний из 25 стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Прага.

"Посетителей Cannafest ждут выставки и экспозиции, а также показ фильмов, образовательные семинары, выступление скейтбордистов, конкурс граффити и др." - говорится в сообщении

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Отмечается, что вход на фестиваль платный. Стоимость входа на 1 день - 150 крон, на 3 дня - 350 крон.

Напомним, президент Польши Дуда в пятницу, 21 июля, подписал закон, согласно которому препараты с содержанием марихуаны можно будет приобрести в аптеках по рецепту врача.

Как сообщал ранее УНН, Уругвай стал первой страной мира, что полностью позволила производство, продажа и потребление рекреационной марихуаны

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