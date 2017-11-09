В чеській столиці пройде міжнародний фестиваль канабісу Cannafest 2017

"Відвідувачів Cannafest чекають виставки та експозиції, а також показ фільмів, освітні семінари, виступ скейтбордистів, конкурс графіті та ін." - йдеться в повідомленні

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Зазначається, що вхід на фестиваль платний. Вартість входу на 1 день - 150 крон, на 3 дні - 350 крон.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда в п'ятницю, 21 липня, підписав закон, згідно якого препарати з вмістом марихуани можна буде придбати в аптеках за рецептом лікаря.

Як повідомляв раніше УНН, Уругвай став першою країною світу, що повністю дозволила виробництво, продаж та споживання рекреаційної марихуани