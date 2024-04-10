В Черновцах из-за атак россиян исчезнет уличное освещение

В Черновцах каждую ночь будут выключать фонари и другое уличное освещение. На улице будет сплошная темнота с 24:00 до 04:00, то есть во время комендантского часа. Об этом 9 апреля в своем Facebook сообщил Черновицкий городской совет, передает УНН.

Детали

В мэрии приняли решение, что наружное освещение будут выключать с 15 апреля.

Решение принято в связи с массированными атаками на нашу энергетику и с целью экономии средств городского бюджета отмечается в сообщении горсовета.

Черновицкое городское коммунальное предприятие "Горсвет" составляет график отключений. Как долго будет действовать ограничение - не сообщается.

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