В Черновцах мужчина навеселе взорвал гранату в квартире

В Черновцах сегодня, 8 апреля, мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил в квартире сожительницы гранату. В результате взрыва мужчина получил травмы конечностей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Черновицкой области, передает УНН.

Детали

Как сообщается, инцидент произошел в одной из квартир по улице Текстильщиков. Полицейские предварительно выяснили, что 38-летний уроженец Вижницкого района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил в квартире сожительницы гранату. В результате взрыва мужчина получил травмы конечностей. Женщина в это время также находилась в помещении, впрочем она, по данным правоохранителей, не травмировалась.

В результате взрыва частично повреждены двери и пол квартиры.

Правоохранители задержали буковинца. Сейчас он находится под наблюдением врачей и сотрудников полиции.

Как сообщается, в квартире мужчины правоохранители обнаружили еще один предмет, внешне похожий на гранату. Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили для проведения экспертиз.

Следователи полиции внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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