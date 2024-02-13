В Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату в собственной квартире, ему грозит до 7 лет заключения

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
  •  123981 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
  •  145514 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  151663 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  259345 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  313619 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  259494 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  294595 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  320715 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  252948 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208713 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату в собственной квартире, ему грозит до 7 лет заключения

В Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату в собственной квартире, ему грозит до 7 лет заключения

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 09:16  •  2899 просмотра

Read in English

Пьяный 23-летний мужчина взорвал гранату в своей квартире в Николаеве, к счастью, никто из жителей не пострадал. Во время обыска полиция нашла в его доме еще гранаты и патроны.

В  Николаеве пьяный  23-летний мужчина взорвал гранату в квартире многоквартирного дома. Никто из жильцов не пострадал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Николаевской области.

Детали

Взрыв прогремел в многоквартирном доме по улице Крылова днем 11 февраля. На месте происшествия правоохранители выяснили, что 23-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, бросил гранату в помещении квартиры, в которой проживает.

Отмечается, что никто из жителей дома не пострадал. В результате взрыва повреждения получили входные двери и ванная комната в квартире злоумышленника. Во время обыска полицейские обнаружили у него еще 3 гранаты, 2 запала и 54 патрона к автоматическому оружию, которые были изъяты.

Мужчину задержали. Следователи объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми приписами или взрывчатыми веществами". В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения, а в целом ему грозит до семи лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают каналы поступления вооружения к мужчине.

В Одесской области мужчина взорвал гранату в доме друга, есть раненые28 январь 2024, 21:37 • 26491 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
nikolaevНиколаев
У Миколаєві п’яний чоловік підірвав гранату у власній квартирі, йому загрожує до 7 років ув'язнення
In Mykolaiv, a drunk man exploded a grenade in his own apartment, he faces up to 7 years in prison
Новости по теме

В Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату в собственной квартире, ему грозит до 7 лет заключения

Пьяный 23-летний мужчина взорвал гранату в своей квартире в Николаеве, к счастью, никто из жителей не пострадал. Во время обыска полиция нашла в его доме еще гранаты и патроны.

Криминал и ЧП •   •  2899 просмотра
В Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату в собственной квартире, ему грозит до 7 лет заключения

Правительство США предлагает выставить на аукцион конфискованную суперъяхту российского миллиардера керимова

Правительство США предложило выставить на аукцион конфискованную у российского олигарха сулеймана керимова суперяхту стоимостью 300 миллионов долларов, чтобы помочь покрыть ежемесячные расходы на ее содержание в размере 600 тысяч долларов, пока право собственности на нее оспаривается в суде.

Новости Мира •   •  3346 просмотра
Правительство США предлагает выставить на аукцион конфискованную суперъяхту российского миллиардера керимова

В Украине обновляют речной флот: построили уже две крупнотоннажные SLG-баржи

Украинское Дунайское пароходство построило вторую крупнотоннажную баржу SLG, используя старые лихтеры, сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Экономика •   •  5591 просмотра
В Украине обновляют речной флот: построили уже две крупнотоннажные SLG-баржи

На Херсонщине ПВО сбила три "шахеды"

Подразделения противовоздушной обороны в Херсонской области ночью сбили 3 беспилотника-камикадзе иранского производства, которыми российские войска обстреливают Украину.

Война •   •  6230 просмотра
На Херсонщине ПВО сбила три "шахеды"

Удар рф по ферме в Харьковской области: двое работников погибли, еще двое ранены

Двое работников фермы погибли и еще двое получили ранения в результате обстрела российской артиллерией сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Харьковской области Украины.

Война •   •  9619 просмотра
Удар рф по ферме в Харьковской области: двое работников погибли, еще двое ранены

В Днепре дети повредили крест на могиле украинского защитника: родителей привлекли к административной ответственности

Трое детей повредили крест на могиле украинского солдата в Днепре, в результате чего их родители были привлечены к административной ответственности.

Общество •   •  9201 просмотра
В Днепре дети повредили крест на могиле украинского защитника: родителей привлекли к административной ответственности

В Полтавской области ликвидировали утечку на газопроводе, начинают возвращать газоснабжение - ОВА

Утечка газа на газопроводе в Полтавской области ликвидирована, газоснабжение местных домов восстанавливается.

Общество •   •  10104 просмотра
В Полтавской области ликвидировали утечку на газопроводе, начинают возвращать газоснабжение - ОВА

россияне будут проводить обходы домов в оккупированной Луганской области для агитации накануне незаконных выборов - глава ОГА

С 17 февраля россияне во временно оккупированной Луганской области Украины будут осуществлять поквартирные обходы, чтобы заставить жителей голосовать на незаконных выборах.

Война •   •  10792 просмотра
россияне будут проводить обходы домов в оккупированной Луганской области для агитации накануне незаконных выборов - глава ОГА

Из-за ночного вражеского обстрела Херсонской области погибла женщина - ОВА

В результате российского обстрела села Львов в Херсонской области погибла 83-летняя женщина в собственном дворе.

Война •   •  11676 просмотра
Из-за ночного вражеского обстрела Херсонской области погибла женщина - ОВА

По украинскому коридору в Черном море прошло уже 736 судов - посол США

736 судов с почти 23 миллионами тонн груза безопасно прошли через украинский гуманитарный коридор в Черном море по состоянию на вторник, сообщила посол США в Украине.

Война •   •  12136 просмотра
По украинскому коридору в Черном море прошло уже 736 судов - посол США