В Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату в собственной квартире, ему грозит до 7 лет заключения

В Николаеве пьяный 23-летний мужчина взорвал гранату в квартире многоквартирного дома. Никто из жильцов не пострадал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Николаевской области.

Детали

Взрыв прогремел в многоквартирном доме по улице Крылова днем 11 февраля. На месте происшествия правоохранители выяснили, что 23-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, бросил гранату в помещении квартиры, в которой проживает.

Отмечается, что никто из жителей дома не пострадал. В результате взрыва повреждения получили входные двери и ванная комната в квартире злоумышленника. Во время обыска полицейские обнаружили у него еще 3 гранаты, 2 запала и 54 патрона к автоматическому оружию, которые были изъяты.

Мужчину задержали. Следователи объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми приписами или взрывчатыми веществами". В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения, а в целом ему грозит до семи лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают каналы поступления вооружения к мужчине.

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