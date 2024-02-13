У Миколаєві п’яний чоловік підірвав гранату у власній квартирі, йому загрожує до 7 років ув'язнення

У Миколаєві п’яний 23-річний чоловік підірвав гранату у квартирі багатоквартирного будинку. Ніхто з мешканців не постраждав. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Миколаївської області.

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Вибух пролунав в багатоквартирному будинку по вулиці Крилова вдень 11 лютого. На місці події правоохоронці з’ясували, що 23-річний чоловік, перебуваючи у стані сп’яніння, кинув гранату в приміщенні квартири, у якій проживає.

Зазначається, що ніхто з мешканців будинку не постраждав. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнали вхідні двері та ванна кімната у квартирі зловмисника. Під час обшуку поліцейські виявили у нього ще 3 гранати, 2 запали та 54 набої до автоматичної зброї, які були вилучені.

Чоловіка затримали. Слідчі оголосили йому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими приписами або вибуховими речовинами". Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід, а загалом йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють канали надходження озброєння до чоловіка.

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