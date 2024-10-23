В Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1

Вечером 23 октября в 18:08:04 украинские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Черновицкой области, магнитудой 3,1 по шкале Рихтера, на глубине 3 км. Об этом сообщает Главный центр специального контроля, пишет УНН.



Источник землетрясения находится в районе поселка Ломачинцы, Днестровского района, Черновицкой области, - говорится в сообщении.



Детали

По классификации землетрясений относится к ощутимым.

В центре также отметили, что землетрясение ощущается немногими людьми, которые находятся внутри помещения. А под открытым небом оно ощущается лишь при благоприятных условиях. Колебания подобны с сотрясением, образованным легким грузовиком.

Последнее землетрясение из этого района было 23 ноября прошлого года и было магнитудой 2,0 балла.

Напомним

8 октября в Криворожском районе Днепропетровской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 балла. Эпицентр находился на глубине 8 км, люди могли почувствовать незначительное дрожание земли.