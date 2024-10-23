У Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 3,1
Київ • УНН
У Дністровському районі Чернівецької області стався землетрус магнітудою 3,1 бала. Поштовх відчувався небагатьма людьми всередині приміщень, а на відкритому повітрі - лише за сприятливих умов.
Ввечері 23 жовтня о 18:08:04 українські сейсмологи зареєстрували землетрус в Чернівецькій області, магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера, на глибині 3 км. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, пише УНН.
Джерело землетрусу знаходиться в районі селища Ломачинці, Дністровського району, Чернівецької області,
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За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних.
У центрі також зазначили, що землетрус відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення. А під відкритим небом він відчувається лише при сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою.
Останній землетрус з цього району був 23 листопада минулого року і був магнітудою 2,0 бали.
Нагадаємо
8 жовтня у Криворізькому районі Дніпропетровської області зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 бали. Епіцентр знаходився на глибині 8 км, люди могли відчути незначне тремтіння землі.