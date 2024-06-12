В Черновицкой области во время купания в реке Днестр погиб подросток, еще одного парня унесло течением - его сейчас ищут спасатели. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС и полицию области.

Детали

Чрезвычайники рассказали, что инцидент произошел сегодня в 12:52. В Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Рухотин Клишковецкой территориальной общины на реке Днестр исчез под водой ребенок.

На месте выяснили, что во время купания начали тонуть трое парней. Одного из них очевидцы смогли вытащить на берег, а остальные ребята исчезли под водой.

В Донецкой области подросток утонул в пруду

Тело второго парня обнаружили местные на расстоянии около полутора километров от места исчезновения. Поиски третьего парня 2009 года рождения продолжаются.

По состоянию на 17:00 спасатели и полицейские обследуют берег по обе стороны реки, водолазы обследовали территорию около 8 км по руслу Днестра. К поискам от Главного управления привлечено 13 спасателей, 2 единицы техники и 1 плавсредство - подытожили в ГСЧС.

Напомним

В ГСЧС заявили, что только за первую неделю июня в Украине погибли на воде 23 человека, среди них 4 детей.