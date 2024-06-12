В Донецкой области подросток утонул в пруду
Киев • УНН
15-летний подросток утонул во время купания в пруду в селе Копани Покровского района Донецкой области.
В Донецкой области 15-летний подросток утонул во время купания в пруду, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Инцидент произошел вчера, 11 июня, на местном водоеме в с. Копани Покровского района. Там во время купания исчез 15-летний парень.
Водолазы ГСЧС нашли тело подростка, изъяли его на берег и передали представителям полиции.
В ГСЧС призвали соблюдать правила безопасности во время пребывания на водоемах и обязательно говорить об этом со своими детьми.
Дополнение
В течение прошлой недели в Украине погибли на воде 23 человека, среди них 4 детей.
11 июня сообщалось, что в Харькове на Петренковском водохранилище утонул 8-летний мальчик.