В Донецкой области подросток утонул в пруду

В Донецкой области 15-летний подросток утонул во время купания в пруду, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Инцидент произошел вчера, 11 июня, на местном водоеме в с. Копани Покровского района. Там во время купания исчез 15-летний парень.

Водолазы ГСЧС нашли тело подростка, изъяли его на берег и передали представителям полиции.

В ГСЧС призвали соблюдать правила безопасности во время пребывания на водоемах и обязательно говорить об этом со своими детьми.

Дополнение

В течение прошлой недели в Украине погибли на воде 23 человека, среди них 4 детей.

11 июня сообщалось, что в Харькове на Петренковском водохранилище утонул 8-летний мальчик.