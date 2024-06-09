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За тиждень в Україні потонуло понад 20 людей

За тиждень в Україні потонуло понад 20 людей

Київ • УНН

 • 33406 перегляди

За тиждень в Україні потонули 23 людини, в тому числі 4 дитини. З початку року загинуло вже 414 людей.

Впродовж тижня в Україні загинули на воді 23 людини, серед них 4 дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

23. Саме стільки людей загинуло на воді впродовж тижня. Серед них 4 дітей. І це тільки початок літа. З початку року маємо вже 414 загиблих, у тому числі 26 дітей. Розуміємо, що у перші теплі літні дні, всі вирішили відпочити біля водойм. Але цифри говорять самі за себе: ігнорування правил безпеки дорівнює трагічним наслідкам

- повідомили в ДСНС.

В ДСНС нагадали, що ігнорування правил безпеки — основна причина трагічних випадків на воді.

"Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми!", - наголошується в повідомленні.

Доповнення

2 червня у Хмельницькій області під час купання потонули двоє підлітків.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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