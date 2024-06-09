За неделю в Украине утонуло более 20 человек

В течение недели в Украине погибли на воде 23 человека, среди них 4 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

23. именно столько людей погибло на воде в течение недели. Среди них 4 детей. И это только начало лета. С начала года имеем уже 414 погибших, в том числе 26 детей. Понимаем, что в первые теплые летние дни, все решили отдохнуть у водоемов. Но цифры говорят сами за себя: игнорирование правил безопасности равняется трагическим последствиям - сообщили в ГСЧС.

В ГСЧС напомнили, что игнорирование правил безопасности — основная причина трагических случаев на воде.

"Особенно внимательно необходимо следить за малышами, не позволять самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы!",- отмечается в сообщении.

Дополнение

2 июня в Хмельницкой области во время купания утонули двое подростков.